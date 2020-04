Calo decessi e giù ricoveri (Di sabato 18 aprile 2020) Sono complessivamente 107.771 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 809 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 355 (il più basso dal 2 marzo). Il dato è stato fornito dalla Protezione civile, che da oggi non fa più la conferenza stampa in diretta tutti i giorni.Prosegue il trend in Calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri. Di questi, 947 sono in Lombardia, 24 in meno rispetto a ieri. Dei 107.771 malati complessivi, 25.007 sono ricoverati con sintomi, 779 in meno rispetto a ieri, e 80.031 sono quelli in isolamento domiciliare.Sono 23.227 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 482. Ieri l’incremento era stato di 575. Leggi su huffingtonpost Coronavirus in Lombardia - 199 decessi nelle ultime 24 ore. Continua il calo dei ricoveri

Coronavirus : in Iran superati i 5mila morti - ma i decessi sono in calo

Coronavirus Lombardia, 199 morti nelle ultime 24 ore

E' quanto emerge dal consueto punto stampa di Regione Lombardia sull'emergenza sanitaria. Il numero dei decessi rispetto a ieri, invece, è di +199, per un totale di 12.050. In calo anche la pressione ...

