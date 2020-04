Calcio | ripresa allenamenti Spadafora | 4 maggio? Data ancora da confermare ma

Eurosport_IT : Il Presidente del CONI la pensa come Federica Pellegrini: 'Lo sport non è soltanto il calcio di #SerieA.' ?????? ??… - SkySport : Ripresa degli allenamenti, la speranza di Spadafora ? - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Rezza (Cts): 'Non darei ok a ripresa del campionato di calcio' Il parere del direttore del dipartiment… - salvione : Coronavirus, cosa succederà se un calciatore risulta positivo dopo la ripresa - ArsenalZone_Ind : RT @Gazzetta_it: La quarantena di @HenrikhMkh 'Mio figlio, i film e gli allenamenti. Ma quanta voglia di ripartire' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio ripresa Covid, Prandelli tra il dramma della sua Orzinuovi e il calcio: “Ripresa? Ha poco senso, non si può… Il Fatto Quotidiano Premier, finire entro il 30 giugno per evitare la fuga dei giocatori

Il 1 luglio inizierebbe sulla carta una nuova stagione e chi ha il contratto in scadenza minaccia di lasciare il club. Per questo le società studiano ...

Serie A propone "ricominciamo con coppa Italia"

ecocardiogramma e spirografia 2-3 giorni prima della ripresa dell'attività, test sierologico per chi esce dall'area protetta, e in caso di positività si prevede l'isolamento del singolo ...

Il 1 luglio inizierebbe sulla carta una nuova stagione e chi ha il contratto in scadenza minaccia di lasciare il club. Per questo le società studiano ...ecocardiogramma e spirografia 2-3 giorni prima della ripresa dell'attività, test sierologico per chi esce dall'area protetta, e in caso di positività si prevede l'isolamento del singolo ...