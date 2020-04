Brian Dennehy è morto uno degli attori più bravi del cinema americano

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 17 aprile 2020)è deceduto per cause naturali, attore statunitense èall’età di 81 anni per cause naturali come specifica la figlia che ha rilasciato l’informazione. Era nato il 9 luglio 1938 a Bridgeport, nel Connecticut ed era figlio di un medico e di una casalinga. A19 anni entrò nell’U.S. Marine Corps poi si iscrisse alla Columbia University di New York dalla quale uscì fuori come abile giocatore di baseball. Nonostante questo l’uomo è sempre stato attratto dalla recitazione, il teatro ed ilsono Sempre stati la sua più grande passione. Così iniziò a studiare arte drammatica per poi recitare in vari spettacoli estivi off-Broadway. La sua vita sentimentale è sempre stata interessante, non è mai stato uno sciupafemmine. Ha sposato Judith Scheff, dalla quale ha ...