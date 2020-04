Benevento | una squadra speciale contro il Covid | ecco l’USCA

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Da qualche giorno opera sul territorio beneventano unadi medici per la lotta al19. Laè composta da sette dottori ed è integrata dai responsabili del Dipartimento Igiene e Prevenzione dell’Asl. Gli operatori dell’USCA (Unitàdi Continuità Assistenziale), operano come presidio di assistenza sul territorio quando contattati dall’Asl che a sua volta viene avvisata delle criticità presenti dai medici di base. Può accadere quando una persona risulta contagiata dal Coronavirus Sars Cov 2 oppure qualora vi sia solo il sospetto di un contagio. L’assistenza viene svolta direttamente al domicilio del paziente per illi e gli esami del caso volti ad intercettare e prevenire la patologia in stato avanzato. L'articolo ...