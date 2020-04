Stasera in tv | DOC – nelle tue mani si conclude per ora Quando ricomincia?

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 16 aprile 2020) Fiction rivelazione dell’anno, e che con tutta probabilità avrà un lungo futuro davanti a sé, terminail primo ciclo di puntate di Doctue, che vede protagonista un nutrito cast di attori (in gran parte piuttosto giovani) capitanato da Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti.Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 17 aprile 2020Come è già noto, la prima stagione contempla in realtà altri episodi, che però non si è fatto in tempo a produrre vista la sopravvenuta emergenza da Covid 19. Destino, questo, comune a molte altre produzioni e non solo in Italia. Matornerà dunque in onda su Rai 1 quello che in poche settimane è diventato già il gruppo di dottori più amato della televisione? DOCtuetorna in autunno? A sentire alcune recenti ...