Mediaset, a breve in onda i crimini di Grindelwald e la saga di Hunger Games (Di giovedì 16 aprile 2020) Dopo il successo d'ascolti di Harry Potter, Mediaset si è buttata a capofitto nelle saghe. Sono quindi arrivati Twilight e Pirati dei Caraibi. Ma i fan non sono certo stati in silenzio e a gran voce hanno cominciato con le richieste specifiche. Così Mediaset annuncia l'arrivo a breve del secondo capitolo di Animali fantastici: I crimini di Grindelwald e la saga di Hunger Games (composta da 4 film) "Mediaset sta lavorando per provare a esaudire alcuni dei vostri desideri. A breve, acquisiti i diritti ad hoc, potremo trasmettere "Animali fantastici – I crimini di Grindelwald" e tutta la saga di "The Hunger Games"".

