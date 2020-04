Test sierologici nei laboratori privati, la Regione Campania non li autorizza (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI laboratori privati accreditati della Campania non potranno effettuare i Test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG, in grado di rivelare se un soggetto è entrato in contatto con il coronavirus. Lo scorso 8 aprile le associazioni Federlab Campania, Aspat Campania, Anisal Campania e Confindustria Campania ne avevano annunciato l’avvio per stamattina, ma ieri sera l’Unita’ di crisi della Regione Campania ha sancito lo stop e ha fatto sapere di aver chiesto un parere in merito al Ministero della Salute. Per l’Unità di Crisi, l’effettuazione dei Test nei laboratori privati rappresentano una seria minaccia alle disposizioni di contenimento e di distanziamento sociale emanati a livello nazionale e regionale. L'articolo Test sierologici nei laboratori privati, la Regione Campania non li autorizza ... Leggi su anteprima24 Test sierologici Covid19 a pagamento : la Campania blocca le analisi nei laboratori privati

ROMA – Tutti i test sierologici hanno un indubbio vantaggio rispetto ai tamponi: siccome misurano la reazione degli anticorpi a un virus patogeno, funzionano anche quando il virus è sparito. I tamponi ...

