Coronavirus | capo missione ‘Alan Kurdi’ | ‘a bordo situazione sempre più difficile

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 14 aprile 2020) Palermo, 14 apr. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – “Lasulla nave ‘Alan Kurdi’ sta diventandopiù complicata. Ci sono a149 persone che non hanno spazio per muoversi, e dopo dieci giorni temo che lapossa degenerare”. A parlare, in una intervista all’Adnkronos, è Jan Ribbeck, ildella nave ‘Alan Kurdi’ della ong tedesca Sea Eye, che da più di dieci giorni naviga nel Mediterraneo dopo avere soccorso le quasi 150 persone, tra cui due donne e molti minori. “I profughi possono stare solo in piedi – racconta iltedesco al telefono dalla nave – perché non sappiamo dove stiparli”. Al momento nessuno di loro accusa i sintomi del. Anche se il tampone non è stato fatto, perché anon ci ...