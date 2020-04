Carlo Conti dopo lo stop de La Corrida: “Non so quando tornerò in tv” (Di martedì 14 aprile 2020) La Corrida, Carlo Conti: “Non so quando tornerò in tv e con quale programma” A causa dell’emergenza coronavirus tanti programmi sono stati sospesi e rimandati a data da destinarsi. Carlo Conti, che sta trascorrendo la quarantena a Firenze con la moglie Francesca e il figlio Matteo, è stato costretto a interrompere La Corrida dopo poche puntate perché in questa trasmissione la presenza del pubblico è fondamentale. quando tornerà Carlo Conti in tv e con quale programma? Il conduttore, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in edicola oggi, ha dichiarato: “Non si può ancora sapere. In una prima fase quello che faremo in tv sarà vincolato dalle regole che ci saranno da seguire nei prossimi mesi…Dovremo pensare nel breve periodo a cose un pò più raccolte, un pò meno clamorose nella ... Leggi su lanostratv Da noi… a ruota libera - Carlo Conti ammette : “Momento inaspettato”

A causa dell’emergenza coronavirus tanti programmi sono stati sospesi e rimandati a data da destinarsi. Carlo Conti, che sta trascorrendo la quarantena a Firenze con la moglie Francesca e il figlio ...

Teatri e sale, dopo aver fatto i conti con la fine annunciata della stagione in corso ... Per il resto, stiamo lavorando, nel rispetto di tempi, modi e leggi, a una ripresa definitiva della normale ...

