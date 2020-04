Perché Grey’s Anatomy non ha ucciso Alex Karev e quali erano le opzioni possibili dopo l’addio di Justin Chambers (Di lunedì 13 aprile 2020) C'è una ragione se Grey's Anatomy non ha ucciso Alex Karev preferendo una trama surreale e in pieno stile telenovela per la sua uscita di scena. Da quando l'attore Justin Chambers ha annunciato a gennaio di aver lasciato la serie dopo 15 anni nei panni del medico il Grey Sloan Memorial Hospital, la showrunner Krista Vernoff e i suoi sceneggiatori hanno dovuto far fronte all'improvviso forfait a metà stagione, senza avere la possibilità di programmare la dipartita del personaggio con una trama che si riparasse nel corso di più episodi. Da quando Chambers ha annunciato il suo addio non è più apparso nella serie, nemmeno per l'episodio che avrebbe detto addio al suo personaggio. Come impostare dunque l'allontanamento di un volto storico della serie legato ad altri personaggi da numerosi legami umani, primo fra tutti quello con la moglie Jo con ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 aprile 2020) C'è una ragione se Grey'snon hapreferendo una trama surreale e in pieno stile telenovela per la sua uscita di scena. Da quando l'attore Justin Chambers ha annunciato a gennaio di aver lasciato la serie15 anni nei panni del medico il Grey Sloan Memorial Hospital, la showrunner Krista Vernoff e i suoi sceneggiatori hanno dovuto far fronte all'improvviso forfait a metà stagione, senza avere latà di programmare la dipartita del personaggio con una trama che si riparasse nel corso di più episodi. Da quando Chambers ha annunciato il suo addio non è più apparso nella serie, nemmeno per l'episodio che avrebbe detto addio al suo personaggio. Come impostare dunque l'allontanamento di un volto storico della serie legato ad altri personaggi da numerosi legami umani, primo fra tutti quello con la moglie Jo con ...

