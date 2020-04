Pago vola a Roma per la Pasqua con suo figlio e a Serena già manca

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 12 aprile 2020) Un volo che ha portatoda Cagliari aper trascorrere lacon suoNicola. Un viaggio in aereo che il cantante avrà fatto chissà quante volte per lavoro ma soprattutto per il suo bambino; in questo periodo però è tutto diverso, niente di normale. Mascherina con il filtro, un po’ di paura e gli aeroporti vuoti, come è giusto che sia adesso. Dopo il Grande Fratello Vipè tornato in Sardegna conEnardu, la coppia è più felice che mai ma lui ha suoNicola a. Vive con la mamma, Miriana Trevisan, e come prevede la legge anche in quarantena i genitori separati possono spostarsi per incontrare i loro figli, per rispettare i giorni previsti da precedenti accordi. Non tutti però pensano cheabbia fatto la cosa migliore andando da suoperché il rischio di contagio ...