LIVE MotoGP, GP Austria virtuale in DIRETTA: Rossi e Vinales si scontrano in qualifica! (Di domenica 12 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19 CADONO TUTTI IN PARTENZA! Caos colossale alla prima curva e Nakagami si ritrova in testa! 15.18 Si comincia, piloti sulla griglia di partenza! 15.17 Bagnaia: “I distacchi sono contenuti, la gara sarà lunga. Mi voglio divertire“. 15.16 Rossi la prende sul ridere: “Devo sistemare un po’ il setting…“. 15.15 POLE-POSITION DI PECCO BAGNAIA! L’italiano della Ducati Pramac precede Vinales e Marc Marquez! Valentino Rossi è ultimo! 15.13 VALENTINO Rossi VIENE TAMPONATO DA Vinales E CADE! Tante risate da parte di entrambi…. 15.12 Al momento Pecco Bagnaia è al comando davanti a Vinales e Marc Marquez. Valentino Rossi è terzultimo, alle sue spalle Petrucci e Nakagami. 15.11 C’è anche la fidanzata Francesca Novello ad incitare Valentino Rossi! 15.10 Danilo ... Leggi su oasport LIVE MotoGP - GP Austria virtuale in DIRETTA : iniziano le qualifiche! Valentino Rossi ci prova

LIVE MotoGP - GP Austria virtuale in DIRETTA : Valentino Rossi - Marc Marquez - Vinales e Quartararo per dare spettacolo!

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Messa Papa Francesco - MotoGP virtuale con Valentino Rossi - notizie vaccino - guarigioni - bonus (Di domenica 12 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.19 CADONO TUTTI IN PARTENZA! Caos colossale alla prima curva e Nakagami si ritrova in testa! 15.18 Si comincia, piloti sulla griglia di partenza! 15.17 Bagnaia: “I distacchi sono contenuti, la gara sarà lunga. Mi voglio divertire“. 15.16la prende sul ridere: “Devo sistemare un po’ il setting…“. 15.15 POLE-POSITION DI PECCO BAGNAIA! L’italiano della Ducati Pramac precedee Marc Marquez! Valentinoè ultimo! 15.13 VALENTINOVIENE TAMPONATO DAE CADE! Tante risate da parte di entrambi…. 15.12 Al momento Pecco Bagnaia è al comando davanti ae Marc Marquez. Valentinoè terzultimo, alle sue spalle Petrucci e Nakagami. 15.11 C’è anche la fidanzata Francesca Novello ad incitare Valentino! 15.10 Danilo ...

SkySportMotoGP : ? CI SIAMO ? LIVE il GP VIRTUALE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP #SkyMotori #MotoGP #StayAtHomeGP… - IlblogdiAndy : RT @SkySportMotoGP: ? CI SIAMO ? LIVE il GP VIRTUALE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP #SkyMotori #MotoGP #StayAtHomeGP #Sky… - ColucciLc : RT @SkySportMotoGP: ? CI SIAMO ? LIVE il GP VIRTUALE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP #SkyMotori #MotoGP #StayAtHomeGP #Sky… - igorducati : RT @SkySportMotoGP: ? CI SIAMO ? LIVE il GP VIRTUALE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP #SkyMotori #MotoGP #StayAtHomeGP #Sky… - RbrSport : Ci siamo! Tra poco iniziano le qualifiche del #VirtualGp della MotoGp. Seguici in Live ?? -