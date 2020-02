Roma, circolazione rallentata sulla metro A tra Travertino e Termini: guasto tecnico impianti (Di martedì 11 febbraio 2020) sulla metro A di Roma la circolazione è rallentata nella tratta Travertino-Termini direzione Battistini per un guasto tecnico agli impianti di circolazione a Manzoni-San Giovanni. Lo comunica Atac. L'articolo Roma, circolazione rallentata sulla metro A tra Travertino e Termini: guasto tecnico impianti proviene da Italia Sera. italiasera

InfoAtac : #info #atac - Rete tram - linee 5 e 14 circolazione rallentata, malore passeggero a bordo vettura in via Principe E… - italiaserait : #Roma, circolazione rallentata sulla #metro A tra Travertino e Termini: guasto tecnico impianti… - 79_Alessio : RT @astralmobilita: ???? #Roma #MetroA Circolazione rallentata nella tratta #Travertino - #Termini in direzione #Battistini per guasto tecni… -