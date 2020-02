Corrado Formigli e l'orologio al polso di Topolino: "Una volta lo portai in onda per sbaglio" (Video) (Di martedì 11 febbraio 2020) L’orologio di Topolino al polso del personaggio che non ti aspetti. “Da bambino mi piacevano gli orologi di Topolino e quando ho visto che la Apple Watch ha il quadrante con Topolino l’ho messo”, rivela Corrado Formigli a Un giorno da pecora.L’orologio è munito di funzione vocale, con Mickey Mouse che può dare il “buongiorno”, la “buonasera” e comunicare l’ora in tempo reale.Corrado Formigli e l'orologio al polso di Topolino: "Una volta lo portai in onda per sbaglio" (Video) 11 febbraio 2020 10:27. blogo

