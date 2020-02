Juventus, Cobolli Gigli contro Pjanic: «Sembra una mozzarella» (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’ex presidente della Juventus Cobolli Gigli non risparmia critiche a Miralem Pjanic, apparso appannato nell’ultima partita Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Giovanni Cobolli Gigli ha sottolineato le difficoltà in mezzo al campo della Juventus, soffermandosi su Pjanic. Ecco le sue dichiarazioni sul bosniaco. ECCO L’INTERVISTA COMPLETA DI Cobolli Gigli «Sembra un po’ una mozzarella, un passaggio molliccio, è tornato ad essere un giocatore che Sembra stanco, forse avrebbe bisogno di riposo. Il centrocampo è un problema che deve essere risolto». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

