‘Con tutto il cuore’: Vincenzo Salemme al Teatro Diana con la commedia dei record (Di lunedì 10 febbraio 2020) La commedia "Con tutto il cuore" di Vincenzo Salemme torna a Napoli: da domani 10 febbraio e fino all'8 marzo, nuovo appuntamento al Teatro Diana del Vomero, dopo i 40mila spettatori delle prime 7 settimane ed i successi riscontrati al Sistina di Roma ed al Manzoni di Milano. E si preannuncia un nuovo tutto esaurito. fanpage

