Segno fortunato della settimana: Toro (Di domenica 9 febbraio 2020) Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 10 al 16 febbraio 2020 sarà ricca di novità per un Segno in particolare: Toro. AMORE ★★★★★ Meraviglioso sodalizio tra Venere e Marte. Questa settimana sarete grintosi e sensuali, un mix irresistibile. Lotterete per quello che desiderate e, grazie all’influsso di un pianeta guerriero come Marte, riuscirete a dimostrare quanto valete alla persona che vi piace. Ottime possibilità anche per chi è già in coppia: ultimamente il vostro partner si è sentito trascurato, ma nei prossimi giorni saprete recuperare e farlo sentire speciale. LAVORO ★★★★★ Marte è un alleato preziosissimo sul lavoro. Grinta, voglia di dimostrare e ambizione vi faranno splendere e ottenere buoni risultati. Ma i veri rinforzi arriveranno da Giove e Saturno: se sognate uno scatto di carriera, è il momento giusto ... velvetgossip

