Lecce, Liverani: «Un passo importante per la salvezza» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Il tecnico del Lecce Liverani ha commentato la corsa alla salvezza in Serie A dopo la vittoria sul Napoli Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha commentato la corsa alla salvezza in Serie A dopo la vittoria conquistata al San Paolo di Napoli: «Abbiamo subito i primi 20-25 minuti la pressione del Napoli, con qualità tecnica, palleggio, aggressività. Noi non riuscivamo a giocare il nostro calcio e siamo rimasti schiacciati». «Avevamo pensato e provato la partita farta. Dopo il gol del pareggio del Napoli ci siamo riusciti paradossalmente ancora di più. È un passo importante per la salvezza». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

