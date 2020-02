LIVE Italia-Croazia 1-0, Fed Cup 2020: Camila Giorgi-Fett 1-1, scambio di break e di controbreak (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 L’azzurra recupera il break di ritardo con una buona accelerazione da fondo. 15-30 Si sta replicando quanto visto nel 1° gioco per Giorgi… 15-15 Continuità cercasi per l’azzurra, ancora un errore per lei (doppio fallo) 15-0 Ottima accelerazione di Camila, che inizia bene questo terzo game. Detto, fatto e Camila Giorgi impatta subito sull’1-1 nel 1° set: la marchigiana conquista il controbreak immediato e la parità viene ristabilita. Giorgi andrà alla battuta. 0-40 tre palle break per Giorgi che ha subito la chance di recuperare. 0-30 Ancora il pressing da fondo dell’azzurra ha successo, sfruttando una seconda morbida di Fett. 0-15 Aggredisce con la risposta di Camila e il punto arriva in questo secondo game del match. Non inizia bene il match per Camila Giorgi: break in apertura per Fett che guida 1-0 ... oasport

SIAE_Official : ????La #musica live in Italia apre il 2020 con il trionfo di @gazzelledaje ed il grande successo di @renatozer0, che… - matteosalvinimi : Che miseria umana il signor Toscani che ha dichiarato “ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola...” Io a… - asia_capuano : RT @salento_news: #Emma torna live! Arena di Verona #soldout a maggio e da #ottobre al via #FortunaLive, 9 concerti nei palasport più impor… -