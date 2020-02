Milleproroghe, niente medici in corsia fino a 70 anni: norma inammissibile (Di venerdì 7 febbraio 2020) È stata dichiarata inammissibile la disposizione, contenuta in un comma di un emendamento del governo al decreto Milleproroghe, che avrebbe permesso ai medici di rimanere in corsia fino ai 70 anni d'età. La norma avrebbe permesso ai medici di continuare a lavorare anche dopo il quarantesimo anno di servizio per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali. fanpage

