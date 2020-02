Di Maio torna leader echiama la piazza per difendere il M5s. Zingaretti, ‘Un errore’ (Di giovedì 6 febbraio 2020) Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio chiama il popolo in piazza e torna leader. Nicola Zingaretti frena: “Lo invito a guardare al futuro, reputo questa iniziativa un errore”. Luigi Di Maio torna protagonista ingombrante nel Movimento 5 Stelle e annuncia una manifestazione di piazza per difendere le leggi dei pentastellati che a suo avviso il sistema vorrebbe cancellare, fonte foto https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/ M5s, Luigi Di Maio invita il popolo in piazza “Il popolo italiano deve scendere pacificamente in piazza e manifestare pacificamente contro questo osceno atto di restaurazione che inizia col riprendersi i vitalizi, ma man mano, vedrete, vorranno cancellare tutte le leggi che abbiamo fatto“, annuncia Luigi Di Maio invitando i cittadini a scendere in piazza per manifestare contro la restaurazione. Poi l’ex capo politico entra nel ... newsmondo

