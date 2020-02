Carla Ruocco, una presidente d'oro per la commissione Banche (Di giovedì 6 febbraio 2020) L'avevamo scritto nel dicembre scorso, quando nel M5s si pensava già a lei, a Carla Ruocco, per la presidenza della commissione d’inchiesta sulle Banche. Incarico che i grillini avevano in un primo momento rivendicato per il senatore Elio Lannutti, la cui candidatura era però diventata indifendibile ilfoglio

CarloStagnaro : Signore e signori, ecco a voi la presidente della commissione d'inchiesta sulle #banche! / 'Dov'è l'oro della Banca… - HuffPostItalia : Carla Ruocco nominata presidente della Commissione d'inchiesta sulle banche - LuigiGallo15 : Avere Carla Ruocco come Presidente della Commissione d'inchiesta sulle Banche è davvero una buona notizia. Nei pros… -