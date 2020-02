Sanremo, Rula apre ​il cuore della platea - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Laura Rio Toccante, emozionante, da brividi. Rula Jebreal ha preso in mano i diritti delle donne e li ha portati sul palco di Sanremo Toccante, emozionante, da brividi. Rula Jebreal ha preso in mano i diritti delle donne e li ha portati sul palco di Sanremo aprendo il cuore della platea e degli spettatori. Spazzando via ogni polemica perché la lotta alla violenza non ha colore politico. In mezzo a un libro bianco e un libro nero, la giornalista israeolo-palestinese e italiana ha elencato la bellezza delle canzoni che celebrano le donne e gli orrori contro di loro. Le donne stuprate “perché se lo meritano”, “perché vanno in giro in minigonna” e la donna cannone di De Gregori. E poi il triste racconto di lei bambina in orfanotrofio perché la madre Nadia si è tolta la vita quando lei aveva appena cinque anni, stuprata quando ne aveva 13 e ancora stuprata “dal sistema che l’ha ... ilgiornale

