Giordana Angi a Sanremo 2020. Amadeus: “E’ stata la prima che…” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020: Giordana Angi in gara tra i Campioni con il brano “Come mia madre” Tra i 24 Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, la prima targata Amadeus, c’è anche Giordana Angi. La cantante ha già partecipato a Sanremo nel 2012 nella categoria Giovani con il brano Incognita poesia e nel 2018 ha firmato come autrice il brano Senza appartenere cantato da Nina Zilli. Stasera canterà “Come mia madre”. La consacrazione per Giordana Angi è arrivata l’anno scorso con la partecipazione alla 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi dove si è piazzata al secondo posto dietro Alberto Urso, anche lui in gara a Sanremo 2020, e ha conquistato il premio della critica. Giordana ha ricoperto il ruolo di coach nella prima edizione di Amici Celebrities. A ottobre ha pubblicato il suo primo album “Voglio essere tua”. I singoli ... lanostratv

Inter : @marcomasini64 @Elodiedipa @Inter_Women @ElettraLambo @EnricoNigiotti @frankgabbani @Obafemimartins @PieroPelu… - tvsorrisi : Tenete vicini i fazzoletti e aprite il vostro cuore. La possibilità che la canzone di Giordana Angi possa commuover… - IlContiAndrea : Dodici Big di mercoledì sera #Sanremo2020 Giordana Angi, Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghin… -