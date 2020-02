Rosa e Olindo analisi reperti: respinta richiesta ma concessa copia intercettazioni Frigerio (Di martedì 4 febbraio 2020) Strage di Erba: no della Corte d’assise di Como alla analisi dei pochi reperti di indagine richiesta dalla difesa di Rosa Bazzi e Olindo Romano, i coniugi condannati all’ergastolo per il massacro consumatosi nella corte di Via Diaz l’11 dicembre 2006 in cui furono trucidati Raffaella Castagna, suo figlio Youssef di due anni, sua madre Paola Galli e la signora che abitava al piano superiore, Valeria Cherubini. No ad analisi reperti: la Corte d’assise di Como respinge richiesta difesa Rosa e Olindo Un parziale ‘no’ della Corte quello emesso quest’oggi, 4 febbraio 2002: i giudici hanno infatti autorizzato i difensori di Rosa e Olindo ad acquisire una copia integrale dei file audio originali in mano alla Procura contenenti – a detta degli avvocati dei coniugi romano – intercettazioni lacunose e sospette. L’avvocato Fabio Schembri ... urbanpost

