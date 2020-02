NEVE in arrivo anche a quote basse collinari. Ecco le aree interessate (Di martedì 4 febbraio 2020) L'Italia si appresta ad essere spazzata da vento e freddo, che riporteranno l'inverno alla ribalta dopo una fase molto anomala di clima da primavera anticipata. Oltre all'abbassamento delle temperature, tornerà anche la NEVE su alcune regioni fino a quote localmente molto basse. Il fronte d'irruzione artica farà ingresso sull'Italia nelle prossime ore al Centro-Nord, per poi propagarsi mercoledì su tutta l'Italia ed insistere ancora giovedì, con massimi effetti sulle regioni del versante adriatico e su quelle meridionali. Saranno proprio i settori adriatici ed il Sud a risentire maggiormente dell'instabilità associata all'irruzione fredda, con precipitazioni che diverranno nevose anche a quote basse. Inizialmente anche l'Arco Alpino sarà coinvolto dal peggioramento, con bufere di NEVE specie sui confini centro-orientali. Nel dettaglio per martedì ritroveremo le prime ... meteogiornale

Agenzia_Ansa : #Maltempo, in arrivo venti di burrasca, freddo e neve #ANSA - DPCgov : ???? Avviso di condizioni meteorologiche avverse del #3febbraio per venti di burrasca e freddo sull'Italia, con forti… - ArpaER : RT @DPCgov: ???? Avviso di condizioni meteorologiche avverse del #3febbraio per venti di burrasca e freddo sull'Italia, con forti mareggiate… -