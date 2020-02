Morto Gianni Minervini: aveva vinto l’oscar con “Mediterraeo” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lutto nel mondo dello spettacolo italiano a causa della scomparsa di Gianni Minervini, attore e produttore Morto il 4 febbraio 2020 all’ospedale Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina. Nella sua lunga carriera si era anche aggiudicato un premio oscar per il miglior film straniero. Morto Gianni Minervini Napoletano, classe 1928, Gianni Minervini era molto conosciuto nel mondo del cinema. Ha iniziato la sua carriera come attore, ricordato da molti per aver vestito i panni del ragazzetto fiorentino che fa una pernacchia ad Alberto Sordi nel film Souvenir d’Italie. Come produttore, nel 1991 ha vinto l’oscar per il migliore film straniero con Mediterraneo. Talent scout nel cinema italiano, ha anche prodotto il primo film di Roberto Benigni, Berlinguer ti voglio bene. É poi stato anche produttore dei primi film di Gabriele Salvatores. I suoi funerali sono in programma ... notizie

LaStampa : Cinema in lutto, è morto Gianni Minervini: produttore premio Oscar ??????con “Mediterraneo” - repubblica : È morto Gianni Minervini, produttore da Oscar con 'Mediterraneo' - jackfollasb : È morto Gianni Minervini, produttore da Oscar con 'Mediterraneo' -