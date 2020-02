Leo Gassmann, giovani Sanremo 2020: “Mio padre è rimasto fuori” (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo, Leo Gassmann in gara tra le Nuove Proposte: “Mio papà è rimasto fuori dai miei progetti” Al via la 70esima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. Stasera si esibiranno 12 Big e 4 Nuove Proposte. Grande attesa per l’esibizione di Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio. Leo Gassmann canterà un brano di cui è anche autore “Va bene cosi”. Il cantante, dopo la partecipazione a X Factor nel 2018, lo scorso dicembre ha conquistato tutti a Sanremo giovani con la sua voce, il suo garbo e la sua educazione. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Leo Gassmann ha parlato del padre Alessandro Gassmann: “Ringrazio papà perché è rimasto fuori dai miei progetti, così li sto realizzando con le mie forze e con i tempi giusti”. Leo Gassmann al Festival di Sanremo 2020, sezione Nuove Proposte: il testo della ... lanostratv

