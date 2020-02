Kate Middleton, critiche pesantissime “Vergognati, sei una madre!” (Di martedì 4 febbraio 2020) Accuse pesanti per Kate Middleton, l’associazione per l’infanzia The Art Room sta chiudendo per mancanza di finanziamenti, la duchessa non è attiva da tempo Ogni tanto anche su Kate Middleton si abbatte qualche bufera, ma le accuse che le vengono rivolte poco hanno a che fare con i Bafta 2020. Cosa è successo? Per cominciare, la duchessa ha indossato un abito che ha messo nel 2012 ma che ha arricchito con una parure prestigiosa di Van Cleef and Arpels. Ha anche aggiunto décolletée di Jimmy Choo e clutch di Anya Hindmarch e reso unico l’abito bianco e oro di Alexander McQueen. Per la quarta volta i duchi di Cambridge hanno partecipato alla cerimonia dei Bafta e Kate come al solito era magnifica. Anche se l’abito è stata la prima cosa a far discutere, senza dubbio la chiusura del The Art Room ha scatenato grandi polemiche. A riportare la notizia è Il Giornale, che ha rivelato il motivo ... kontrokultura

KontroKulturaa : Kate Middleton, critiche pesantissime “Vergognati, sei una madre!” - - pavlov_813 : Che bello il vestito di Kate Middleton ai Bafta. Piaciuto tanto (i gioielli a quadrifoglio ruotato un po' così, più… - zazoomblog : Kate Middleton indossa un altro abito Zara e il suo abbinamento è molto particolare (Foto) - #Middleton #indossa… -