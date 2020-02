Arrivano nuovi defibrillatori in Puglia, la regione investe per dare sostegno ai comuni (Di martedì 4 febbraio 2020) La regione interviene sulla salute pubblica, e lo fa fornendo beni necessari a tutta la comunità. I comuni hanno infatti ricevuto in queste ore una vera e propria fornitura di defibrillatori. I comuni avranno finalmente uno strumento di tutela sanitaria, gratuito, da poter utilizzare sul territorio. Il ruolo della regione La regione Puglia ha intrapreso … L'articolo Arrivano nuovi defibrillatori in Puglia, la regione investe per dare sostegno ai comuni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Screenweek : Dopo il lancio del primo trailer di Fast & Furious 9 – The Fast Saga e la conseguente rivelazione del ritorno di… - infoitscienza : Nuovi indizi su Redmi Band arrivano dal codice di Xiaomi Wear - FM_Pagano : The Wonderful 101: finanziate le versioni Switch, PC e PS4, arrivano nuovi obiettivi -