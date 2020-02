Scoppia il rogo in appartamento: muore un'anziana (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sofia Dinolfo L'incendio è divampato dentro l'abitazione intorno alle tre del pomeriggio sono stati i vicini di casa a lanciare la richiesta di aiuto, per la donna non c'è più stato nulla da fare. Per il marito è stato necessario il ricovero per le gravi ustioni riportate Un rogo Scoppiato in casa e finisce in tragedia. Perde la vita un’anziana di 72 anni e, il marito, suo coetaneo, viene ricoverato per via delle gravi ustioni riportate su tutto il corpo. Siamo a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania e, quello accaduto ieri pomeriggio, rappresenta una delle tragedie legate alla solitudine di una coppia di anziani. Una domenica qualsiasi, un giorno come l’altro, in cui magari si cerca di avvertire il clima della festività settimanale ed invece, non è stato cosi per la coppia catanese. Erano circa le 15 del pomeriggio quando è stato lanciato l’allarme al comando ... ilgiornale

Scoppia rogo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Scoppia rogo