Me Contro Te: gli youtuber non saranno ospiti a Sanremo 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un’altra ospitata salta alla vigilia della prima serata di Sanremo 2020. Gli youtuber Luì e Sofi non saliranno più sul palco dell’Ariston e l’hanno rivelato con un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Secondo quanto riportato i due youtuber avrebbero giustificato la loro assenza a Sanremo 2020 con queste parole: A malincuore non siamo potuti andare ospiti a Sanremo perché siamo in pieno tour. I Me Contro Te, dunque, non calcheranno il palco dell’Ariston. L’ennesima ospitata saltata a Sanremo 2020 Questa risulta essere l’ennesima ospitata saltata del Festival di Sanremo. Dopo Monica Bellucci, anche questa divertente coppia di youtuber dice di no alla kermesse musicale. Senza contare le voci che si sono susseguite sulle ospitate di Georgina Rodriguez e Roberto Benigni. Luì e Sofi (all’anagrafe Luigi ... trendit

Travaglio commenta con «Grasso che cola» l’attenzione per il discorso di Sensi Contro il body shaming : Uno dei discorsi politici più rilevanti della settimana è stato quello pronunciato dal deputato del PD Filippo Sensi che, dagli scranni di Montecitorio, ha raccontato la sua esperienza personale di vittima di bullismo, ai tempi della sua giovinezza. Il dem aveva pronunciato un discorso toccante sul fatto di essere oggetto di accuse e di prese in giro per il suo corpo, di essere stato etichettato spesso con appellativi come «Cicciobomba», di ...

Tennis - ATP Montpellier 2020 : Jannik Sinner a caccia degli ottavi Contro lo svedese Mikael Ymer : Inizierà domani 4 febbraio l’avventura di Jannik Sinner al torneo ATP 250 di Montpellier . Il 18enne nativo di San Candido al primo turno sul veloce francese dovrà vedersela con lo svedese Mikael Ymer . Ci si attende un match molto equilibrato tra due Tennis ti dalle grandi prospettive. L’italiano, attualmente 78° nel ranking, dopo essere arrivato al secondo turno agli Australian Open ha tutta l’intenzione di tornare a giocare e ...

Joaquin Phoenix | la sua battaglia Contro la crudeltà dell’uomo sugli animali : L’attore e attivista per i diritti degli animali , Joaquin Phoenix , a Londra per la 73a cerimonia dei premi Bafta, si è unito all’organizzazione internazionale Animal Equality per un’azione di protesta contro gli allevamenti intensivi. Joaquin Phoenix (come era lecito aspettarsi) ha vinto anche il riconoscimento Bafta per la sua interpretazione in Joker di Todd Phillips. […] L'articolo Joaquin Phoenix | la sua battaglia contro la crudeltà ...

Live Non è la D’Urso - Victoria Contro Pasquale Laricchia : “Mi ha dato tanti colpi in testa che ho smesso di respirare”. Lui : “Mi deve migliaia di euro” : Nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso si è tornato a parlare della fine della storia d’amore tra gli ex concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Pasquale Laricchia e Victoria Pennington, che non se le sono certo mandate a dire. Davanti alle telecamere di Barbara D’Urso , in collegamento dall’America dove ora vive, Victoria ha ribadito quanto aveva già dichiarato al settimanale Di Più, ovvero che Pasquale ...

Gaia Tortora Contro Travaglio : "Il vaffa? Non mi scuso" : Alberto Giorgi Nuovo capitolo della querelle tra i due giornalisti. La figlia del compianto Enzo al direttore del Fatto: "Mio padre è morto di malagiustizia e pessimo giornalismo" Gaia Tortora versus Marco Travaglio , capitolo secondo. La figlia di Enzo Tortora nei giorni scorsi ha sbottato contro il direttore de Il Fatto Quotidiano, commentando un'infelice uscita del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in materia, appunto, di ...

“Arriva dagli USA e non può parlare di porcherie” : Costacurta Contro Commisso : Continuano le reazioni dopo la partita di campionato tra Juventus e Fiorentina, successo tra mille polemiche per i bianconeri. La squadra di Maurizio Sarri ha vinto con il risultati di 3-0, punteggio che non sembra lasciare dubbi sull’andamento dell’in contro , la partita è stata invece combattuta e non sono mancati gli episodi dubbi. Nel mirino è finito il secondo rigore concesso ai padroni di casa, poi trasformato da Cristiano ...

Valencia - grave infortunio per Garay : salta gli ottavi di Champions Contro l’Atalanta : Il Valencia , avversario dell'Atalanta agli ottavi di Champions League, deve fare i conti con una vera e propria tegola. grave infortunio per Ezequiel Garay , perno difensivo della formazione di Celades. Il centrale classe 1996 ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e quasi certamente resterà fuori fino al termine della stagione. Un problema serio per i "pipistrelli" che perdono uno degli uomini di maggiore ...

Conte : "La battaglia Contro il femminicidio si può vincere" : Il Premier Giuseppe Conte ha pubblicato questa mattina un post su Facebook per parlare del tema del femminicidio , che resta purtroppo di stretta attualità. Nell'ultima settimana sono state 6 le donne uccise da mariti, fidanzati oppure ex. Anche se gli omicidi in generale sono fortunatamente in calo nel nostro Paese, ancora non si riesce ad arrestare la strage di donne in ambito familiare.Il Premier è partito da un'amara analisi della ...

Elezioni Puglia - Italia Viva Contro Emiliano : “Con lui perderemmo” : Il coordinatore Rosato si oppone alla candidatura dell’attuale governatore. Il ministro Bellanova: “No a Emiliano vuol dire opporsi alla demagogia”. Si continua a lavorare per le Elezioni in Italia , regione dopo regione. Così, dopo la tornata elettorale che ha riguardato Calabria ed Emilia Romagna, lo sguardo di tutti è rivolto alla Puglia . Da una parte […] L'articolo Elezioni Puglia , Italia Viva contro Emiliano : ...

Umberto Bossi Contro Salvini : “Sbaglia - il nazionalismo fa perdere la Lega” : Umberto Bossi contro Salvini : “Sbaglia, il nazionalismo fa perdere la Lega” “Ho aderito al gruppo Lega per Salvini premier per forza di cose. Ma una tessera nazionalista mica fa per me”. Il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi , critica le scelte politiche del segretario del Carroccio Matteo Salvini , a una settimana dalla sconfitta elettorale alle regionali in Emilia Romagna. “Con la linea nazionalista neanche in ...

Iv Contro Emiliano - no al secondo mandato in Puglia : La Puglia avrà un secondo candidato a sinistra, lo ha confermato ieri dall’assemblea nazionale di Italia Viva la Ministra Teresa Bellanova. Il governatore in carica non rappresenta l’ala renziana del centrosinistra, e così il partito dell’ex premier esprimerà un suo candidato il prossimo maggio. Una decisione che non può certo rappresentare una novità, lo ha […] L'articolo Iv contro Emiliano , no al secondo mandato in Puglia proviene da ...

I residenti della Cecchignola Contro l’arrivo degli italiani dalla Cina : “Chi ci dice che non siano contagiati dal coronavirus?” : Coronavirus, i residenti della Cecchignola contro l’arrivo degli italiani dalla Cina Alla Cecchignola i residenti sono in rivolta per l’arrivo dei circa 60 italiani , che hanno abbandonato la Cina per paura del coronavirus. L’arrivo dei connazionali è previsto per la mattinata di lunedì 3 febbraio. Gli italiani , trasportati a bordo di un Boeing KC-767A dell’Aeronautica, arriveranno all’aeroporto militare di Pratica ...

Gli operai Whirlpool Contro il M5S : «I nostri voti? Mai più» : «Di Maio ci ha delusi. All’inizio sembrava una persona capace di farsi rispettare,poi se ne è andato agli Esteri ed è sparito. Patuanelli sarà pure una brava persona, ma non ha esperienza in questo settore. Ci vorrebbe qualcuno che abbia esperienza industriale. Avevo votato per il Movimento 5Stelle per protesta, sperando di risvegliare il Pd, e mi è andata male. Non li rivoterò. Gliel’ho già detto»: un operai o di Whirlpool citato oggi dal ...

Napoli - disastro Whirlpool : gli operai Contro il ministro : «Un governo che dice di non avere gli strumenti per sanzionare Whirlpool è un governo fallito». Ciro Esposito, 50 anni, operai o addetto al contro llo della qualità delle...

Malato di distrofia muscolare prima chiede l’eutanasia poi dopo un inContro importante dice - prima di morire voglio provare a vivere : Una malattia terribile la distrofia muscolare che mette a durissima prova chi ne è affetto. Le reazioni degli individui di fronte alla malattia sono tante e diverse e ognuna è rispettabilissima perché solo chi vive in prima persona un’esperienza così devastante può sapere cosa veramente significhi. Il caso di Stefano Gheller, 46 anni, di Cassola (Vicenza), ne è la dimostrazione. Quest’uomo , appunto affetto da distrofia muscolare ...

matteosalvinimi : Siamo nei primissimi giorni di febbraio e gli sbarchi sono già 409, contro i 60 registrati in tutto febbraio 2019.… - chetempochefa : 'Questi allarmi continui non sono necessari: bisogna basarsi solo sui casi confermati ed è davvero odiosa questa di… - fattoquotidiano : Anno giudiziario - I penalisti se ne vanno per protesta, l’ex pm di Mani pulite attacca le spartizioni correntizie… -