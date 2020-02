Juventus Fiorentina 1-0 LIVE: inizia il secondo tempo (Di domenica 2 febbraio 2020) All’Allianz Stadium, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Alessandro Villano, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium, Juventus e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Fiorentina 1-0 MOVIOLA 46′ inizia il secondo tempo Fine primo tempo 39′ Gol Ronaldo – Cristiano Ronaldo realizza dopo il rigore concesso per tocco di mano di Pezzella su tiro di Pjanic. Dragowski intuisce ma non riesce a intercettare. 26′ Tiro Bentancur – Bell’azione di Cristiano Ronaldo sulla sinistra, palla per Bentancur che dai 25 metri calcia. Dragowski è attento. 23′ Tiro Lirola – Ci prova anche il terzino con un tiro dalla distanza molto potente: Szczesny si fa trovare ... calcionews24

