Come fai le X dice molto sulla tua personalità (Di domenica 2 febbraio 2020) Secondo gli esperti di grafologia, il modo in cui facciamo le lettere è un indicatore della nostra personalità e conoscerlo può aiutarci a conoscere un po’ di più i motivi per cui siamo Come siamo. L’esperta di grafologia Kathi McKnight ha stabilito che questi sono i diversi modi di scrivere la lettera “X” e i suoi diversi significati. La linea di colore indica la prima linea e la linea nera la seconda. La freccia indica la direzione del tratto. E tu, Come lo scrivi? 1. Tradizionale Indica che è molto probabile che tu abbia voglia di andare avanti in qualcosa ma sei bloccato nel passato. 2. Pentito Sente un forte desiderio di dimenticare il passato e andare avanti ma il passato controlla ancora in qualche modo la sua vita. 3. Ribelle L’inversione dei movimenti comuni ... bigodino

LegaSalvini : ++ ?? IMPORTANTE, FAI GIRARE! QUESTA DOMENICA DOPPIA CROCE CONTRO I TRUCCHI! ++ Sarebbe sufficiente la croce sui sim… - CarloCalenda : L’ho già scritto. L’ho detto e lo ripeto. E trovo vergognoso e insopportabile che continuiate a chiederlo. Fai una… - farely_by_mint : @byoblu La scusante-collante più ovvia sarà questa: come fai a dichiararti moderato oppure di destra e non votare i… -