Sassuolo, Caputo: «Serata perfetta. Il gol mi mancava, ho sofferto» – VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Sassuolo, Caputo analizza i temi della vittoria neroverde sulla Roma: ecco le parole dell’attaccante, autore di una doppietta – VIDEO (dal nostro inviato) – Caputo, autore di una doppietta contro la Roma, ha analizzato in zona mista la vittoria contro i giallorossi. Caputo – «Una grandissima partita, una grandissima Serata soprattutto nel primo tempo. Sono contento per il gol perchè mi mancava da tempo ma non bisogna mai mollare. Tripletta? E’ stato bravo Bruno Peres a metterci il piede. Abbiamo fatto tutti una prestazione superlativa. Il 4-2 dell’andata lo abbiamo analizzato quando è successo, sicuramente c’era un po’ di rivalsa». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

SkySport : ???? Serie ?? – 22^ Giornata ?? #Sassuolo ?? #Roma 4-2 ? #Caputo (7’) ? #Caputo (16’) ? #Djuricic (26’) ? #Dzeko (55’) ?… - SassuoloUS : INTERVALLO | #SassuoloRoma 3?-0? Strepitoso primo tempo dei neroverdi! Sassuolo avanti grazie alle reti di Ciccio… - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Roma 2-0, rete di Caputo F. (SAS) -