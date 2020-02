Paolo Jannacci: età, altezza, peso, moglie, figli (Di sabato 1 febbraio 2020) Paolo Jannacci è un musicista, compositore e arrangiatore. figlio del cantautore Enzo Jannacci, è appassionato di musica sin da piccolo. Ha iniziato a studiarla all’età di 6 anni con Lina Marzotto Pollini e Davide Tai, proseguendo poi con suo padre, Paolo Tomelleri e il Maestro Ilario Nicotra, negli studi di strumento e armonia. A 16 anni Paolo Jannacci è diventato musicista professionista imparando a suonare il basso, la fisarmonica e il pianoforte. Dopo il diploma al liceo linguistico Internazionale di Milano, nel 2008 decise di perfezionarsi musicalmente presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como, con il maestro Carlo Morena. Suona anche jazz con il suo trio, formato da Marco Ricci e Stefano Bagnoli, con i suoi duo: con Daniele Moretto alla tromba e flicorno e con Luca Meneghello alla chitarra acustica ed elettrica, e con il suo quartetto: Marco Ricci, Stefano Bagnoli e Daniele ... caffeinamagazine

