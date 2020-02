Medioriente, Abu Mazen annuncia la fine dei rapporti con Israele (Di sabato 1 febbraio 2020) È di questi minuti la notizia che il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen ha annunciato la rottura delle relazioni con Israele. Palestina e Israele: fine dei rapporti La decisione è stata presa a seguito dell’annuncio del piano di Pace firmato dai Presidenti Trump e Netanyahu. Secondo quanto riferisce l’agenzia palestinese Maan, Abu Mazen ha dichiarato con parole dure e decise: “Non accetterò l’annessione di Gerusalemme e non voglio passare alla storia come colui che ha venduto Gerusalemme”. Inoltre, il leader dell’ANP ha aggiunto che non intenderà accettare gli Stati Uniti come unico mediatore al tavolo dei negoziati con Israele. Tutti gli accordi dunque, sono stati sospesi. L'articolo Medioriente, Abu Mazen annuncia la fine dei rapporti con Israele proviene da The Social Post. thesocialpost

Medioriente Abu Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Medioriente Abu