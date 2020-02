LIVE Muguruza-Kenin, Finale Australian Open 2020 in DIRETTA: comincia la partita! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:25 Nell’unico precedente, risalente allo scorso settembre a Pechino, è stata la giovane americana ad avere la meglio. Si prospetta per questo un atto conclusivo decisamente interessante. 9:20 Nell’autoritario 2-0 con il quale ha superato in semiFinale Simona Halep, Muguruza ha messo in mostra il meglio del proprio repertorio e questa per lei rappresenta una ghiotta opportunità per risalire la china nel ranking WTA, dove al momento occupa la 32ma posizione. 9:15 Per Kenin si tratta della prima Finale Slam della carriera. A soli 21 anni la tennista statunitense potrà giocarsi le sue chance. Muguruza invece ha trionfato al Roland Garros nel 2016 e Wimbledon nel 2017 e quindi è di certo più abituata dell’avversaria a giocare partite importanti. 9:10 La spagnola sta giocando in modo implacabile e parte con i favori del ... oasport

