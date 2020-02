Aviaria negli allevamenti di polli in Cina: abbattuti quasi 20.000 capi (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo l’epidemia di Coronavirus che continua a provocare vittime e contagi, la Cina deve fare i conti anche con la diffusione dell’Aviaria in un allevamento di polli dell’Hunan. La provincia confina con quella dell’Hubei in cui si situa la città di Wuhan dove ha avuto origine il virus 2019 n-CoV. Aviaria negli allevamenti di polli in Cina Ad essere infettati dal virus H5N1 dell’Aviaria sono stati circa 4.500 polli in un allevamento della città di Shaoyang che ne comprendeva oltre 7.800. Avuta notizia dell’infezione dal ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali, nella provincia sono stati abbattuti 17.828 polli, smaltiti poi in modo sicuro. Le autorità locali hanno inoltre sigillato e sterilizzato l’area infetta. Questo tipo di Aviaria può causare infezioni anche negli umani e causare seri sintomi. Nel 2019 un’epidemia del ... notizie

