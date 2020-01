Vanessa Bryant rompe il silenzio: “Siamo devastate, abbiamo perso tutto” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Passano i giorni, il tempo corre più veloce che mai, eppure l’idea che Kobe Bryant non ci sia più sembra ancora avere dell’impossibile. Era uno sportivo, ma anche un uomo come tanti, con i suoi pregi e i suoi difetti. Lo sa e lo sapeva bene Vanessa, sua compagna di vita, sua complice e madre delle sue figlie. Affrontare il dolore immenso di una perdita così grave sotto gli occhi attenti e umidi, a volte ingiustificatamente, del mondo intero deve essere un’impresa impossibile. Ma Vanessa ha rotto il silenzio, ha scelto di parlare a tutti con il cuore in mano e ha voluto ricordare così Kobe e Gigì Bryant. Le parole di Vanessa “Io le mie ragazze vogliamo ringraziare le migliaia di persone che hanno mostrato sostegno e amore durante questo periodo orribile. Grazie per tutte le preghiere. Ne abbiamo sicuramente bisogno. Siamo completamente devastate ... velvetgossip

dchinellato : ???? Vanessa Bryant posted on IG for the first time since Kobe and Gianna passed away. “I wish I could hug them” ????… - SkySport : Vanessa #Bryant: 'Non riesco a immaginare la vita senza #Kobe e Gigi' - repubblica : Kobe Bryant, le prime parole della moglie Vanessa Laine: 'Devastati, pregate per noi' [aggiornamento delle 11:21] -