Petagna sta bene nel gioco di Gattuso che non è allenatore per centravanti classici (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Milan di Gennaro Gattuso non riusciva a mettere gli attaccanti centrali nelle condizioni di finalizzare e al Napoli la tendenza non sembra essere cambiata. Andrea Petagna è passato dal segnare pochissimo nell’Atalanta ad avere medie realizzative nella norma alla Spal. Per questo, l’aura di scetticismo che può accompagnare la notizia del suo acquisto è del tutto comprensibile. Petagna, come Rrahmani, è un altro calciatore che è stato comprato in questa sessione di calciomercato ma che vestirà l’azzurro soltanto a partire dalla prossima stagione. Quando con ogni probabilità il reparto avrà subito enormi trasformazioni, con Llorente più volte al centro di trattative e i rinnovi non eseguiti per Callejon e Mertens. Dal Milan al Napoli, la filosofia di gioco di Gattuso non è cambiata molto. L’obiettivo è sempre valorizzare la qualità degli esterni alti, sviluppando l’azione sulle fasce. ... ilnapolista

