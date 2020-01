CorSport: Mertens resta. Il Napoli proverà a convincerlo a chiudere la sua storia in azzurro (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dries Mertens resta. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ieri è rimbalzata la notizia dell’interessamento molto concreto da parte del Chelsea, ma poi qualcosa è cambiato. Scrive il quotidiano sportivo: “C’è stato anche un attimo in cui Dries Mertens è sembrato perdersi nel vario mondo del mercato: vicino al Chelsea, si è detto, e qualcosa deve essere successo, perché Giuntoli si è allontanato dai luoghi centrali del mercato, è arrivato al Visconti Hotel, si è intrattenuto con gli agenti di Petagna poi è sparito”. Mertens resta, continua il CorSport. “Ma Mertens rimane (rimarrebbe) con la volontà di agganciare e superare Hamsik nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi e la consapevolezza che De Laurentiis ci proverà, almeno un’altra volta, a convincerlo di restare e chiudere la sua storia al San Paolo quando il pallone smetterà di rotolare. Non ci sarebbe da stupirsi se ... ilnapolista

