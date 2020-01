Suso Siviglia, ecco l’ufficialità: arriva in prestito dal Milan – VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Milan e il Siviglia hanno formalizzato il trasferimento di Suso: ecco il comunicato ufficiale del club rossonero – VIDEO Jesus Suso è un nuovo giocatore del Siviglia. Lo annunciano in contemporanea il club iberico ed il Milan, che hanno perfezionato il passaggio in prestito del giocatore. ecco il comunicato rossonero in merito. «AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre (Suso) al Sevilla Fútbol Club». calcionews24

