Sciopero Atac: lunedì metro, bus e ferrovie a rischio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – Lunedi’ 3 febbraio a Roma trasporto pubblico a rischio per lo Sciopero di 24 ore indetto tra i lavoratori Atac dal sindacato Fast Slm. L’agitazione interessera’ bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sara’ comunque assicurato fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. L'articolo Sciopero Atac: lunedì metro, bus e ferrovie a rischio proviene da RomaDailyNews. romadailynews

