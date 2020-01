La surreale idea di Salvini: «Denuncio Conte e Lamorgese per sequestro di persona: ci hanno messo 4 giorni a concedere un porto sicuro» (Di martedì 28 gennaio 2020) Matteo Salvini denuncia Giuseppe Conte e Luciana Lamorgese per sequestro di persona. Il leader della Lega ha Contestato la decisione di far sbarcare 407 migranti tratti in salvo dalla Ocean Viking a Taranto. Secondo il numero uno del Carroccio, la richiesta di sbarco era stata inoltrata sabato pomeriggio. L’autorizzazione è stata data quattro giorni dopo: «Siccome sono stato denunciato per sequestro di persona per aver fatto sbarcare dopo quattro giorni i migranti della Ocean Viking, allora la legge deve essere uguale per tutti. Nei prossimi giorni denuncerò il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell’Interno per sequestro di persona». LEGGI ANCHE > Luciana Lamorgese, con dati ufficiali, fa l’elenco delle bufale di Salvini sui migranti Matteo Salvini denuncia Conte e Lamorgese Le due fattispecie, in ogni caso, sono completamente diverse. Innanzittutto, i ... giornalettismo

