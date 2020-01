Autostrade: come la revoca della concessione sta diventando una barzelletta (Di martedì 28 gennaio 2020) “Non abbiamo ancora raccolto gli ultimi pareri ma a breve decideremo”. Decidiamo per la revoca? Non glielo anticipo”: ieri Giuseppe Conte da Lilli Gruber è tornato a buttare la palla in tribuna sulla revoca della concessione ad Autostrade, uno degli obiettivi dirimenti di questo governo secondo Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista che però rischia di diventare come l’Araba Fenice: Marco Travaglio gli ha fatto notare che della revoca si parla da mesi e la si dà quasi sempre come imminente, ma poi continua a passare il tempo senza che nessuno faccia la mossa decisiva in uno stallo messicano permanente. Fino a qualche tempo fa si dipingeva il Partito Democratico e la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli come ormai decisi anche loro a percorrere la strada della revoca. Oggi invece è giorno pari della settimana e quindi la revoca torna a ... nextquotidiano

