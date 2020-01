Previsioni Meteo per inizio Febbraio, imponente Anticiclone sull’Italia: temperature pazzesche, verso i +23°C la prossima settimana! (Di lunedì 27 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Non ci sono dubbi, in tutti forecasts modellistici, circa “l’invasione” di una anomala ondata anticiclonica nel corso della prima settimana di Febbraio, verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. L’Anticiclone, che più naturalmente e frequentemente occupa la sede mediterranea, non costituisce una particolare difficoltà interpretativa da parte dei modelli matematici, i quali l’avevano individuata come imponente già da qualche giorno per i primi di Febbraio e confermano ancora, anzi con rincaro, la possente struttura per quelle date. Un’alta pressione che origina naturalmente dal territorio nordafricano e che verrà proiettata verso Nord dalle correnti che si svilupperanno lungo il ramo ascendente di un tagliente cavo depressionario in affondo in pieno Atlantico, verso le Azzorre. Anticiclone, quindi, anche piuttosto ... meteoweb.eu

