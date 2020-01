Lnd Benevento, aperte le iscrizioni alla fase primaverile per l’attività di base (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa stagione calcistica entra nella sua fase clou ed anche l’attività di base vive un momento importante dell’annata sportiva. Fino al 6 febbraio sarà possibile iscriversi alla fase primaverile dell’attività di base, organizzato dalla delegazione provinciale Lnd Benevento. Le categorie interessate sono Esordienti a 9 con e senza arbitro, Pulcini a 7, Piccoli Amici e Primi calci. Il tutto prevede una nuova impostazione dei raggruppamenti per l’attività di base, tra le novità la presenza di tutor al fianco dei direttori di gara. Ogni raggruppamento sarà visionato da tecnici specializzati, che garantiranno il monitoraggio delle attività, garantendo una crescita del movimento a partire dalle sue fondamenta. L'articolo Lnd Benevento, aperte le iscrizioni alla fase primaverile per l’attività di base proviene da Anteprima24.it. anteprima24

