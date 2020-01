Carlotta Maggiorana minaccia di uscire dal Gf vip: "Non ce la faccio" - (Di lunedì 27 gennaio 2020) Serena Granato Nel corso del daytime del Grande fratello vip, Carlotta Maggiorana ha fatto sapere di soffrire molto a causa della lontananza dalla sua famiglia. Motivo per cui, l'ex Miss Italia ha maturato il pensiero di uscire dal gioco della Casa più spiata d'Italia A poche ore dalla nuova diretta del Grande fratello vip, sono emerse delle importanti indiscrezioni sul conto di una dei gieffini che concorrono per la vittoria del reality. Si tratta di Carlotta Maggiorana. La modella e attrice originaria di San Severino Marche e classe 1992 ha lamentato di non essere più motivata ad andare avanti nel gioco della Casa più spiata d'Italia. E i disagi sofferti dall'ex Miss Italia 2018 sono, ormai, risaputi. Già, alle ultime nomination, alcuni coinquilini si erano detti a conoscenza dei problemi riscontrati dalla stessa nel reality. Nonostante quanto è emerso, il pubblico sembra ... ilgiornale

trash_italiano : Carlotta Maggiorana che si riunisce con Martina Hamdy e Carla Cruz. #GFVIP - trash_italiano : Se scrivete 'Carlotta chi' su Google Immagini vi usciranno foto di Carlotta Maggiorana. Ciao. #GFVIP - zazoomblog : Carlotta Maggiorana disperata al GF Vip: Adriana Volpe la consola - #Carlotta #Maggiorana #disperata -