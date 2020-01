Ultime Notizie Roma del 26-01-2020 ore 10:10 (Di domenica 26 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio seggi aperti da questa mattina alle 7 l’Emilia Romagna in Calabria e si vota per il rinnovo dei consigli regionali e l’elezione dei nuovi governatori nella giornata di ieri silenzio elettorale Salvini ha twittato prima li mandiamo a casa domenica poi andiamo a dare l’avviso di sfratto anche al governo ha scritto su Twitter governo e maggioranza attendono l’esito del voto Bonaccini punta la rielezione l’emilia-Romagna li stupirà ha detto in Calabria la candidata del centrodestra Jole Santelli sente un buon vento mentre il suo avversario Pippo Pippo lancia un appello più votiamo almeno Peserà il voto clientela il coronavirus non si ferma e accelera in Cina i dati ufficiali parlano di 41 decessi econtagi il presidente cinese xingping ammesso che la ... romadailynews

